Vico Equense. Deus sive Natura? (pseudo Spinoza), Dahin, dahin …..o Vater, laß uns zieh’n! (Goethe, Mignon).

J. A. M. M.! pure a S.Maria del Castello! “Jamm” è un acronimo di Jeranto, Arola, Montechiaro e Monte Faito, tutti luoghi splendidi della nostra penisola dove davanti ad uno splendido panorama si potrà ascoltare buona musica. Tranne la Baia di Jeranto, bene del Fondo Ambiente Italiano a Massa Lubrense, sono tutti posti all’interno di Vico Equense.

Siamo già alla terza edizione, a cura dell’Associazione Aequa 20, che dal 1994 ha organizzato 250 concerti senza un euro di contributo diretto da nessuna istituzione.

Ecco le date:

Santa Maria del Castello

20 maggio 2018 ore 11.30

Jeranto (F.A.I.)

2 giugno 2018 ore 11.45

Arola, Villa Giusso

8 settembre 2018, pomeriggio

Montechiaro

26 giugno ore 20.30

Monte Faito

Da definire

N.B: La baia di Jeranto è nel Comune di Massalubrense, gli altri luoghi sono frazioni del Comune di Vico Equense. Tutte le informazioni utili – date ed orari al momento non indicati, eventuali passeggiate prima dei concerti o spostamenti in caso di condizioni meteo avverse – saranno comunicate 10 giorni prima di ogni manifestazione via mail o pubblicate sul profilo FB di Cuomo Beniamino. Per il concerto a Jeranto tutte le notizie sono anche sul sito del F.A.I. (Fondo Ambiente Italia). A cura Associazione Aequa 20 – Vico Equense; mailcuomobenjamin@yahoo.it; cell.3396031725

J. A. M. M. ! pure a S. Maria del Castello! 2018

Domenica 20 maggio ore 11,30 Chiesetta di S. Maria del Castello

Sirenide String Quartet

Brani di Albinoni, Dvorak, Mascagni

Alle ore 10.15 breve passeggiata dalla chiesetta verso Monte Comune con l’arch. Antonino Di Palma, esperto di politiche ambientali. La messa è celebrata alle 9.30

2 giugno ore 11.45

Baia di Jeranto (F.A.I. – Massalubrense)

Da Napoli a Vienna: i quartetti per flauto di Cimarosa e Mozart

Vincenzo Scannapieco (flauto), Ilario Ruopolo (violino), Paolo Di Lorenzo (viola), Francesco D’Arcangelo (violoncello)

26 giugno ore 20,30 Montechiaro/Vico Equense

Prima mondiale tempi moderni

Quartetti d’archi di Bartolomeo Bruni e Alessandro Fridzeri

Con il Quartetto d’archi Sannita

Ambedue i musicisti italiani ebbero un ruolo importante in Francia durante la Rivoluzione Francese. Fridzeri era non vedente.

Sabato 8 settembre ore 17.30 Arola Villa Giusso

Duo Chi Asso

Valerio Celentano (chitarra), Marco Cuciniello (contrabbasso)

Visite guidate alla storica villa, ex convento camaldolese di fine 1500.