Vico Equense. “Giugno prevenzione e benessere” è un’iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità (C.P.O.) in collaborazione con il Comune di Vico Equense. Il progetto ha come obiettivo quello di sensibilizzare verso una maggiore cura e attenzione nei confronti della propria salute. Attenzione che passa attraverso una presa di coscienza dell’insorgere di eventuali patologie, sottolineando l’importanza della prevenzione e facendone conoscere i rimedi.

Le visite, con vari specialisti che offriranno consulenze gratuite, fornendo consigli e materiale informativo utile per sensibilizzare i cittadini in tema di salute e benessere della persona, si faranno nella sala consiliare del Comune in via Luigi De Feo, tutti i weekend dal 9 al 30 giugno 2018. “Diffondere la cultura della prevenzione e della salute. – ha commentato l’ Assessore alle politiche sociali del Comune di Vico Equense Franco Lombardi – L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini oltre che informarli e mettere a loro disposizione professionalità per consulenze. La prevenzione è un aspetto fondamentale quando si parla di salute e iniziative del genere sono quanto mai necessarie”.

Per le prenotazioni domenica prossima, 3 giugno, sarà allestito un gazebo informativo, in piazza Marconi la mattina e in via San Ciro la sera, (angolo Monte Paschi di Siena). Dal 4 giugno, per info e prenotazioni sarà possibile chiamare il numero 3391728638 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.