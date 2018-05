Vico Equense: una giornata particolare

Anche la città di Vico Equense celebra la giornata contro l’omofobia… una giornata significativa per la nostra città dice il sindaco Andrea buonocore, a sostegno dell’ uguaglianza e contro ogni forma di discriminazione.

Insieme al sindaco è intervenuto l’assessore Franco Lombardi ha denotare l’impegno dell’ amministrazione nei confronti di queste attività di formazione e di esempio per le nuove generazioni, sono seguiti i saluti della dirigente Maresca Alberta per l’ istituto Filippo caulino, la professoressa Anna maria Buonocore per i saluti del dirigente scolatstico IPSSAR De Gennaro prof Salvatore Tufano.

Ha preso poi la parola Gianluca Paudice dell’associazione Arcigay che ha cercato di coinvolgere le rappresentanze gli alunni della scuola presenti: liceo classico Publio Virgilio marone di meta di Sorrento , istituto alberghiero di Vico Equense, istituto costiero di Vico Equense.

Attraverso i giochi si è cercato di far capire ai ragazzi che non bisogna etichettare l’altro per qualsivoglia diversità , il rispetto dell’altro è fondamentale per la crescita non solo personale ma per l’intera comunità.

Lo slogan? La diversità è ricchezza!