Vico Equense Domo 20 da Ostello per gli studenti ad albergo a 100 euro a camera. E vogliono fare pure la piscina . Tutti concentrati sulle spiegge, ma chissà perchè ambientalisti e politici sono distratti da quello che avviene un pò sopra in collina. Parliamo dell’Ostello studentesco pardon Hotel di via Madonnelle

Non è facile fare un’inchiesta ma cominciamo a fare delle considerazioni. Ci ha incuriosito la cosa che ha scritto, unico giornalista attento a tematiche ambientali sul territorio, il nostro amico Fabrizio Geremicca sul Corriere del Mezzogiorno, su un Ostello per gli studenti a Vico , in Penisola Sorrentina, che si affaccia sulla costa d’ Amalfi, quando di università qui non c’è manco l’ombra, ma bisogna andare a un’ora sia se si voglia andare a Napoli che a Fisciano , fra Salerno e Avellino.

Forse abbiamo capito male, ma c’è qualcosa che non quadra …

Qui c’è la delibera: http://smartcity.vicoequense.gov.it/documents/10858/2819387/dlc_00010_26-01-2016.pdf/5882a34a-1f33-4441-9c7a-f5a415ba0a33

C’è scritto tutto, la consistenza, come doveva essere la struttura. Invece adesso si tratta di un albergo da 100 euro a notte

Ora Si chiama Domo 20 ed è una stupenda struttura alberghiera, oggettivamente è così, con un solarium ma anche una serie di servizi e camere eleganti, un ricevimento di lusso, dove anche il ginseng costa un pò. Cinque euro per due ginseng..

Ci ha colpito l’eleganza , l’accoglienza fatta da personale ineccepibile e professionale, già addestrati e preparati per una struttura di lusso. Insomma se si trattasse solo di un albergo normale ci sarebbe solo da complimentarsi..

Ma nel silenzio di tutti, ambientalisti, forze sociali, politiche, dopo l’articolo uscito sul corriere, ci sentiamo in dovere, per rispetto dei nostri lettori e dei cittadini, di capirci qualcosa, anche perchè qui in pochi mesi hanno fatto un lavoro in tempo record e dalla sera alla mattina la struttura era organizzata in tutto e per tutto anche sui siti dove già ha ben 9,9 su booking

https://www.booking.com/hotel/it/domo-twenty.it.html

Se è vero, come fu scritto dal corriere, e come sembra evidenziarsi, che è Deliberato come Ostello della Gioventù/Dormitorio Studentesco su un lotto della superficie complessiva di 3.150 e ora ci ritroviamo di fronte ad un vero e proprio albergo a tutti gli effetti con una costruenda piscina sul terrazzo col solarium che da sul Golfo di Napoli e il Vesuvio c’è qualcosa che non quadra..

Siamo in Campania direte, si ma come mai basta fare qualche centimetro o una finestra e si trovano tanti problemi e qui fanno tutto facilmente e in poco tempo? E poi , dove stanno gli studenti universitari?

E’ normale tutto questo? Abbiamo il diritto- dovere di porre queste domande.

Se doveva essere un ostello per studenti universitari allora non è normale, se invece è a tutti gli effetti un albergo allora se vogliono fare pure una piscina significa che intendono avere dei servizi in più e puntare ad una struttura di lusso.

Dove sta la verità?