Vico Equense, il degrado di via Paradiso a Moiano: “E’ diventata una discarica” – FOTO

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni riguardo via Paradiso a Moiano, Vico Equense. Qui gli abitanti lamentano una situazione di degrado della strada che, a scapito del nome, pare essere diventata quasi una discarica. Praticamente ogni giorno vengono lasciati lungo la strada rifiuti speciali, senza alcun controllo. stando a quanto ci è stato rivelato, diversi proprietari di terreni confinanti con la strada, accumulano ogni sorta di oggetto e lo lasciano abbandonato in strada. Oltretutto, vi sono anche alcune automobili abbandonate da diversi anni che ancora non vengono rimosse. Insomma, più che Paradiso, sembra di stare all’inferno.