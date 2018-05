Vico Equense decide di aderire alla rete Ready contro le discriminazioni di genere

Anche Vico Equense ha deciso di aderire alla rete Ready, la rete nazionale di amministrazioni che contrastano le discriminazioni e l’odio legati all’identità sessuale. La proposta è stata lanciata dalla C.P.O. e sostenuta con forza dal sindaco e dalla giunta. A dirlo è Antonello Sannino, vicepresidente della C.P.O. di Vico Equense e presidente di Arcigay Napoli. Nella prossima riunione del consiglio comunale di Vico Equense, prevista per il prossimo 29 maggio alle ore 16.00, tra i punti all’ordine del giorno ci sarà proprio l’adesione alla Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Alla rete Ready, attiva dal 2006, hanno già aderito circa cento tra amministrazioni regionali, provinciali e comunali per avviare politiche di inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini LGBT, sviluppando azioni e promuovendo atti e provvedimenti amministrativi per contrastare ogni forma di discriminazione. L’adesione avviene mediante sottoscrizione della Carta d’Intenti e non comporta alcun costo per la pubblica amministrazione.