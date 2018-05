Vico Equense. La Giunta comunale di Vico Equense ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un asilo nido pubblico nell’ambito del sistema integrato regionale di educazione e di istruzione.

L’opera, che sarà realizzata al piano terra della Santissima Trinità e Paradiso, è stata candidata a finanziamento per un importo di 300mila euro a valere sull’Asse 8, nell’ambito del Por Campania Fesr 2014-2020.

I locali individuati, di proprietà pubblica (dello Stato, MIUR) e nella piena disponibilità dell’Ente dal 1998, sotto il profilo logistico, si ritengono in perfetta coerenza con la destinazione d’uso e la scelta del sito d’impianto operata, poiché situati nel pieno centro urbano di Vico Equense e in una posizione ottimale sia in termini di qualità ambientali che funzionali e, comunque, in condizioni appropriate alla realizzazione di servizi socio-educativi.

“In passato, – spiega il Sindaco Andrea Buonocore – questi locali sono già stati adibiti a sede della scuola materna comunale e, anche, in considerazione che gli stessi si sviluppano in un unico livello orizzontale con ingressi protetti e privi di barriere architettoniche e hanno diretto accesso anche allo spazio aperto del chiostro interno all’edificio monumentale”.

Complessivamente, la Giunta Regionale della Campania mette a disposizione 28.8 milioni di euro destinati a progetti per il potenziamento, la costruzione, la gestione di nuove strutture e di posti nido. “Questa è una grande opportunità – continua il Sindaco Andrea Buonocore – che la Regione ci offre”.

Il progetto presentato dall’Amministrazione, accoglierà bambini dai 3 ai 36 mesi, prevede lavori di ammodernamento e adeguamento e, in particolare una diversa distribuzione degli spazi interni, la sostituzione delle finiture e delle pavimentazioni, la realizzazione di nuovi impianti (elettrico, idraulico e di climatizzazione) la sostituzione degli infissi, la realizzazione dei servizi igienici e, infine, la sistemazione del chiostro, per la creazione di un’area ludica.