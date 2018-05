Vico Equense, arnesi per scasso e centraline scodificate: fermato 56enne di Angri

Altra operazione dei Carabinieri di Sorrento. Durante un’operazione di quotidiana vigilanza del territorio, i militari hanno fermato un 56enne originario di Angri, nel salernitano, il quale era in auto sulla Statale Sorrentina, in zona Seiano di Vico Equense, con a bordo arnesi atto allo scasso e due centraline scodificate per Fiat Panda.

Tali centraline vengono utilizzate per sostituirle a quelle in dotazione nelle vetture per bypassare i sistemi di antifurto. L’uomo, che era già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà.