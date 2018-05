Vico Equense – Il Consiglio comunale ha approvato, con 10 voti a favore (maggioranza) e 5 contrari (minoranza), il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2017, comprensivo di conto economico e stato patrimoniale dell’ente. Il documento, che fornisce una visione globale degli interventi finanziari del Comune e la relativa gestione, mette in evidenza un avanzo di amministrazione di 3.967.184,23 di euro, al 31 dicembre 2017, un risultato, come rilevato anche dal Collegio dei revisori dei Conti, in crescita. A relazionare in aula l’Assessore al bilancio Daniela Gianna, che nel suo intervento ha ringraziato il Ragioniere capo del Comune, Gaetano De Gennaro, e l’ufficio ragioneria. “Un rendiconto che mostra diversi elementi virtuosi – ha sottolineato l’assessore Gianna– nonostante il quadro economico nazionale ancora difficile che mette a dura prova la capacità di programmazione degli enti locali. Ciò nonostante siamo riusciti a raggiungere quanto ci eravamo prefissati, riqualificando la spesa, non gravando sulla pressione fiscale dei cittadini e non arretrando sul capitolo degli investimenti”.

Otto i punti all’ordine del giorno, oltre al rendiconto, nel corso dell’assise cittadina si trattavade l’approvazione dei verbali della seduta precedente e le comunicazioni. Nei giorni scorsi la Giunta del Sindaco Andrea Buonocore ha approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2017. Il provvedimento è stato sottoposto alla discussione del Consiglio comunale. Una delibera amministrativa, che tuttavia, oggi più che in passato, ha risvolti di rilevanza politica in quanto i Comuni italiani sono chiamati ad applicarsi con il massimo impegno nel contenere gli effetti negativi della crisi economica. Gli effetti della crisi sulla gestione dei conti degli enti locali territoriali evidenzia il pr, progressivo assottigliamento delle risorse finanziarie disponibili. Due sono le cause principali: i trasferimenti dallo Stato in progressiva diminuzione, e le entrate di tasse e tributi locali, che sono sempre più a rischio per le difficoltà di molte famiglie a far fronte alle spese, anche per le imposte dovute. Una premessa necessaria per comprendere il contesto economico e sociale degli ultimi anni nella gestione dei conti da parte del Comune.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quello per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni. La relazione della Giunta sul rendiconto di gestione non ha solo la funzione di indicare gli atti amministrativi prodotti nell’anno, le opere pubbliche realizzate o il risultato di amministrazione conseguito, ma espone molteplici informazioni e dinamiche, sostanziali per definire l’attività amministrativa svolta nel corso dell’esercizio finanziario terminato.