Vico Equense: Al via le procedure per l’acquisizione al patrimonio comunale torre di Punta di Guardia

Associazione “La Torretta” Vico Equense

Comunicato stampa

Trasferimento al patrimonio del Comune di Vico Equense (Na) Del compendio demaniale sito in località Punta la Guardia

Al via le procedure per l’acquisizione al patrimonio comunale, del complesso immobiliare costituito dal fondo demaniale e della torre di avvistamento sita in località Punta la Guardia.

Quattro anni fa, la nostra associazione ha posto all’attenzione della società civile e degli organi di stampa, lo stato di totale abbandono ed assoluta illegalità in cui versava e versa tutt’ora la torre di Punta Scutalo.

L’iniziativa incontro il favore della cittadinanza, che nel giugno 2014, presento al Comune di Vico Equense una petizione popolare, sottoscritta da oltre mille residenti, con la quel veniva chiesta la riapertura al pubblico del sito, ed il restauro dell’antica torre.

Dopo anni di “stallo”, finalmente c’è un rinnovato interesse dell’amministrazione comunale e ci sentiamo confortati dalle parole del Sindaco Buonocore, che in più occasioni, ha sottolineato l’importanza storica e culturale dell’immobile e la sua vocazione identitaria per la comunità di Seiano.