Vico Equense. Il 17 maggio si celebra la “Giornata Internazionale contro l’Omofobia”, in altre parole la paura e l’avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità. La ricorrenza è stata promossa dall’Unione Europea dal 2004, ricorda il giorno del 1990 in cui si decise di rimuovere l’omosessualità dalla lista dei disturbi mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Per promuovere la cultura dell’integrazione e stimolare la riflessione, la Commissione Pari Opportunità (C.P.O.) di Vico Equense in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato un evento. L’appuntamento è per venerdì prossimo, 18 maggio 2018, ore 9.30, in piazza Mercato, con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero “Francesco De Gennaro”, del liceo classico “Publio Virgilio Marone” di Meta e della scuola secondaria di primo grado del Costiero di Vico Equense.

A breve il Consiglio comunale di Vico Equense discuterà l’adesione da parte della nostra città all’associazione RE.A.DY (rete nazionale delle amministrazioni pubbliche anti discriminazioni per l’orientamento sessuale e identità di genere, ndr), che si pone proprio l’obiettivo di contrastare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.