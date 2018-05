Meta, Sorrento . Vicenda stupro a Meta domani decide il Tribunale della Libertà. Retroscena esclusivi per Positanonews Fabio De Virgilio , Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Raffaele Regio e Francesco Ciro D’Antonio ex dipendenti dell’hotel Alimuri accusati di aver drogato e violentato una turista inglese nell’ottobre 2016, cercheranno di smontare le tesi dell’accusa o cercare perlomeno di avere misure alternative alla detenzione in carcere a Poggioreale a Napoli . Domani in serata vi saranno rivelazioni esclusive di Positanonews