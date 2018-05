Via la Tassa di Soggiorno? Ecco le reazioni. A Sorrento meno 5 milioni di euro, a Positano preferiscono la tassa di sbarco . Fra Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina di cui ci occupiamo la prreoccupazione maggiore viene da Sorrento , mentre Positano la ha appena applicata e verrebbe tolta, in Costa d’ Amalfi comunque non si hanno i numeri di Sorrento e gli introiti non sono cosi rilevanti.

Ben 450 milioni di euro: è quello che vale la Tassa di Soggiorno in Italia secondo le stime di Assoturismo. Imposta che porta nelle casse del Comune di Sorrento oltre 5milioni di euro, mentre altre centinaia di migliaia di euro finiscono nei bilanci degli altri Comuni della penisola. Ed è per questo che parlare di mantenerla o eliminarla non può che far scaldare gli animi.

Il Contratto per il governo del cambiamento messo a punto da Lega e Movimento 5 Stelle ne prevede l’abolizione e questo da una parte ha fatto esultare tanti operatori turistici, specialmente nel comparto alberghiero, ma allo stesso tempo ha creato grande allarme tra gli enti locali.

“Siamo assolutamente d’accordo sull’eliminarla perché così come è impostata è una pistola messa in mano ai sindaci. Grava solo su coloro che soggiornano negli alberghi e non sui turisti “pendolari” che sono il vero problema delle città d’arte” dice il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che precisa: “Ad esempio a Capri e nelle isole c’è la tassa di sbarco che è un tassa più “equa” perché va a colpire tutti, sia quelli che vengono negli alberghi sia quelli che passano la giornata sull’isola”.

Di sicuro se il taglio dovesse arrivare Sorrento dovrebbe per forza di cose ridurre la spesa per la promozione e per le iniziative turistiche.

«In considerazione del rifinanziamento delle risorse a favore degli enti locali prevediamo di abolire la tassa di soggiorno». Due righe a pagina cinquantuno del contratto di governo Lega – Movimento 5 Stelle. Due righe che hanno acceso le polemiche nei comuni che hanno applicato la tassa di soggiorno, scrive Andrea Pellegrino su Cronache Salernitane.

Si pensi che la stessa città di Salerno incassa più di centomila euro grazie alla tassa di soggiorno. «Sarà un colpo durissimo – spiega Antonio Capone, primo cittadino di Maiori – significa eliminare tutte le attività rivolte al mantenimento e alla valorizzazione dei siti culturali ed al patrimonio monumentale. Penso che non sia assolutamente attuabile, salvo diversi trasferimenti da parte dello Stato centrale». Durissimo anche il commento del sindaco di Minori, Andrea Reale: «È una sciagura, spero proprio di aver letto male, è una tassa di scopo pagata direttamente dai turisti, un aiuto sostanziale per i Comuni, specialmente quelli al di sotto dei 3000 abitanti, quale è Minori, che ricevono sempre più esigui trasferimenti di fondi dallo stato centrale. Con la tassa di soggiorno si migliorano i servizi e si rende più attrattiva una località. Nel nostro caso la usiamo per rendere più efficienti i servizi di decoro urbano e della spiaggia ma soprattutto per la valorizzazione del patrimonio culturale e per le iniziative ludiche/spettacolari sempre nel segno della cultura e della nostra storia. È un aiutoimportante e sono risorse ribadisco che provengono dai turisti che decidono di soggiornare e godere delle bellezze naturali e di tutte le peculiarità della località prescelta. Non sottraggono risorse né al bilancio dello Stato né delle Regioni. Quindi scelta incomprensibile. Scelte dettate da inesperienza amministrativa e dall’enorme distacco che c’è tra chi viene eletto in Parlamento e le vere esigenze dei territori. I sindaci e le amministrazioni comunali sono da anni in trincea e sono i veri interlocutori dei cittadini. Spero in un ripensamento; naturalmente sapremo rappresentare nelle sedi opportune le nostre giuste motivazioni a meno che non siano previste altri sostegni per finanziare i Comuni ma la vedo improbabile. Non ho letto i punti di questo Contratto redatto da Di Maio e Salvini ma spero che non ci riservino altre sorprese». Controcorrente il sindaco di Positano Michele De Lucia: «Quest’anno ci siamo arresi e l’abbiamo applicata ma credo che posti come Positano hanno bisogno di una tassa di sbarco e non di soggiorno. Al momento mi preoccupo – continua De Lucia – del fatto che non si parla di Mezzogiorno». L’abolizione della tassa di soggiorno è da valutare per Marcello Civale, sindaco facente funzione di Vietri sul Mare: «E’ una azione che va ad incidere sui bilanci dei comuni, è da valutare bene».