Vettica di Amalfi un personaggio accumula spazzatura sulla nazionale ove vige la raccolta differenziata

Ecco cosa combina un personaggio in via G. d’Amalfi cose da pazzi a Vettica di Amalfi imbratta la strada con enormi quantità di spazzature ove esiste la raccolta differenziata il Comune di Amalfi e la polizia municipale permette tutto ciò… E una vergogna!!!!!! detta spazzatura e ricettacolo di topi e animali vari. Se siete gente pulite che ci amministrate provvedete a sanzionare questo personaggio conosciuto a tutti per i suoi atteggiamenti incivili.