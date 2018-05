Verso le ultime battute del campionato

Questo fine settimana assisteremo alla penultima giornata di questo campionato 2017-2018, un campionato davvero combattuto tra la Juventus e il Napoli. Gli azzurri non ce l’hanno fatta e ormai solo l’aritmetica nasconde il successo della Vecchia Signora, ma la squadra di Sarri può essere soddisfatta e fiera del lavoro che ha svolto quest’anno, considerando che le sue risorse in campo e quelle economiche erano nettamente inferiori a quelle della rivale. Inoltre possiamo constatare che il Napoli ha dimostrato davvero di giocare un bel calcio, divertente e spumoso, un ottimo punto di partenza per il prossimo anno da vivere anche in Champions.

Il presidente De Laurentis è pressato dai tifosi per l’acquisto di nuovi giocatori di talento per allungare una rosa che forse ha dimostrato i suoi limiti fisici dopo un eccellente avvio di campionato. C’è bisogno quindi di rinforzi, ma anche di capire chi sarà il prossimo allenatore sulla panchina della sua squadra, dato che Sarri sembra voler lasciare, corteggiato dal Monaco e dal Chelsea. Si è parlato in questi giorni di Mancini, di Conte, di Luis Enrique: vedremo cosa deciderà il patron Aurelio. Quello che è certo è che i tifosi si aspettano serietà nella campagna acquisti estiva e non la svendita dei pezzi grossi azzurri, come Callejon o Mertens, anche se il presidente ha già annunciato che qualcuno partirà e di aver già preso un bomber da 20 gol che ha giocato all’estero. La stampa si è scatenata per capire l’identikit del futuro azzurro, citando nomi importanti come Marega o perfino Mario Balotelli. Insomma, i tifosi del Napoli dormano sonni tranquilli.

Intanto in queste ultime battute il Napoli affronterà la Sampdoria al Marassi, mentre la Juventus, nell’altro posticipo della domenica sera, sarà ospite della Roma all’Olimpico. Nonostante il morale non eccellente, la squadra di Sarri è data favorita da tutti i maggiori siti di scommesse, mentre la partita della Juve sembra essere considerata più equilibrata, con la Roma semifinalista di Champions League che vuole rimandare la festa dei bianconeri. Per il Napoli non c’è altra scelta, deve vincere e dare un segnale ai tifosi che hanno sostenuto con il solito entusiasmo la squadra anche nei momenti peggiori del campionato, nelle sconfitte e nelle eliminazioni dalle coppe.