Vergogna all’ospedale Costa d’ Amalfi, negata divisa ad una OSS e stanotte senza rianimatore per tre ore

Amali, Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo – “Oggi una OSS neoassunta non ha ricevuto le divise perché assegnata al Costa d’Amalfi: la vergognosa discriminazione continua visto che in 7 anni non sono mai state assegnate le divise al personale di tale presidio.E ora di denunciare tale vergogna. La ditta Pacifico ha l’appalto per il Rugg di Salerno e non è stato mai esteso all’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello per cui si rifiuta di fornire il personale di tale plesso che è costretto da sempre ad acquistare le divise a proprie spese, come anche a doversele lavare in proprio non essendoci il servizio di lavanderia. De Luca a Napoli con la Regione Campania si è vantato di tenere aperto il presidio, ma sempre tenendolo in una ghettizzazione ed emarginazione: niente cardiologi assegnati ,niente divise , niente lavanderia ,etc .Stanotte nuovamente rianimatore fuori e presidio senza rianimatore per 3 ore .Per sbloccare le pulizie ci è voluto il paziente che defeca, per la reperibilità del rianimatore occorre evidentemente il morto !”