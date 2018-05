Vela e magia, lo scatto che racconta il mare di Ischia  

Barche a vela solcano il mare increspato di Ischia, sullo sfondo si staglia la sagoma della “gemella” Capri, sorvolata da una nuvola grassa. L’incanto della primavera sulle isole è riassunto in uno scatto in bianco e nero del fotografo Enzo Rando, che immortala un momento del campionato primaverile di vela d’altura del golfo di Napoli. Nel mese di maggio la vela sarà assoluta protagonista intorno al perimetro dell’isola verde: tra le manifestazioni più attese, la quarta edizione della Scheria Cup, in programma dal 25 al 27 maggio.

La Repubblica- Pasquale Raicaldo

10 maggio 2018