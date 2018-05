Valestra uno dei migliori gelati e granite della Penisola a pochi passi dal centro di Sorrento

Sorrento – Ci troviamo in Piazza Lauro , fuori dalla calca del centro, in un posto che vivamente consigliamo . Gelati, formaggi e granite buonissime poco oltre il centro di Sorrento tutti i prodotti sono ottimi e genuini, tutti fatti a mano in casa.

I prodotti i caseari sono un eccellenza della costiera sorrentina, anche essi tutti fatti in casa ed a mano, come insegna la tradizione locale.. In particolare delle zone collinari di Massa Lubrense

Produzione propria nel vero senso della parola,penso che sia uno dei migliori gelati di sorrento.Consiglio anche la granita di (anguria) una vera prelibatezza.E da non dimenticare i panini