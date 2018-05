Vaccinazioni obbligatorie a scuola, superata la soglia del 95% a Napoli

Vaccini obbligatori per frequentare la scuola: con la chiusura del mese di aprile è stata oltrepassata, ieri, l’ultima boa fissata dal ministero della Salute per mettersi in regola o prenotare la profilassi. Conclusa questa fase spetta ora ai dirigenti scolastici trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per identificare i nominativi di chi non ha adempiuto alla norma. Le conseguenze per chi è sprovvisto di copertura vaccinale, seguono un doppio binario: per i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia (0-6 anni) già dal 10 marzo scorso è scattato il semaforo rosso per l’accesso a scuola. In alcuni casi i genitori hanno ritirato anzitempo dalle attività i pochissimi bambini non vaccinati per adempiere con calma agli obblighi rimandando l’iscrizione al prossimo anno ovvero provveduto in pochi giorni con la riammissione a scuola. Diverso il discorso per i ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo (7-16 anni) che da oggi, se non vaccinati, sono passibili di sanzioni (da 100 a 500 euro). Queste saranno comminate secondo un iter amministrativo in fase di stesura presso i ministeri competenti.

di Ettore Mautone IL MATTINO