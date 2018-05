Vacanze e relax tra la Costiera Amalfitana e Capri per la polivalente attrice Sheryl Rubio. La bella venezuelana, anche modella, stilista, cantante e ballerina, ha postato delle foto su Instagram che testimoniano la sua presenza tra Positano, Praiano e l’isola mondana: Sheryl Rubio infatti ha soggiornato nell’Hotel a 5 stelle Casa Angelina, considerata una delle location più belle e raffinate del mondo, con uno scenario stupefacente, oltre a concedersi qualche scatto caratteristico tra le ceramiche di Assunta, a Positano. Sheryl è soprattutto famosa per le serie televisive per adolescenti Somos tú y yo e per il personaggio di Sheryl Sanchez nella serie Non può essere!

La 25enne venezuelana è una delle attrici più seguite del Sud America sui social, con alle spalle una lunga carriera nel mondo dello spettacolo: nel 2000 debutta in Amantes de Luna Llena, poi nel 2005 debuttò come giovanissima presentatrice tv del programma Atomico. Sheryl tuttavia non presta il proprio talento solo per lo spettacolo, infatti da diversi anni è un’affermata stilista di moda, lanciando una propria linea di abiti insieme al marchio autoctono Melao: la showgirl tiene infatti dei video su youtuber in cui parla delle ultime tendenze del momento.