Un weekend nella Sorrento dei castelli

Col patrocinio del Comune di Sorrento, della Fondazione Sorrento e la collaborazione dell’ Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento, la città delle Sirene si appresta a vivere una due giorni di immersione nella grandezza della sua storia affascinante: in occasione della XX edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, che si svolgerà quest’anno il 19 ed il 20 maggio, anche Sorrento infatti sabato e domenica aprirà il suo scrigno segreto ai visitatori, con visite guidate (anche in lingua inglese) alle ore 10 – 10,30 – 12 alla cinta urbana bastionata cinquecentesca, con accoglienza alla chiesa di Marina Grande e percorso dalla porta di Marina Grande al Bastione di Parsano, a cura degli esperti dell’IIC e dell’IPS San Paolo (alternanza scuola- lavoro), sotto la accorta regia dell’arch. Antonio Amitrano, cui si può fare riferimento per info e prenotazioni: tel. 349 6063254 – architetto.amitrano@virgilio.it. Da non perdere poi la mostra allestita presso il Sedil Dominova con l’iconografia del sistema fortificato di Sorrento (tavole a cura dell’arch. Antonio Amitrano- photo e grafica di Giulia Amitrano, e dell’arch. Rosario Fiorentino). Castelli, fortezze, borghi murati, città fortificate e torri: il patrimonio di architettura fortificata nazionale è immenso e vario. Esso costituisce una componente assai rilevante dei beni culturali del nostro Paese, secondo soltanto all’architettura religiosa. Dal 1964, anno di nascita dell’Istituto Italiano dei Castelli, enormi progressi sono stati fatti nel campo della tutela e valorizzazione dell’architettura castellana e parte di ciò si deve anche all’opera di promozione culturale e scientifica che sempre più intensamente nel corso degli anni l’Istituto ha svolto su tutto il territorio nazionale. La catalogazione di tutte le opere difensive, gli itinerari castellani, il premio per gli studenti che si laureano con una tesi sull’architettura fortificata, il concorso scolastico “I castelli…raccontano”, le Giornate Nazionali dei Castelli sono soltanto alcune delle iniziative che l’Istituto annualmente sviluppa. Nelle Giornate Nazionali dei Castelli, si apriranno in tutta Italia castelli solitamente preclusi alla visita, si terranno tavole rotonde, mostre e dibattiti per la valorizzazione dell’immenso patrimonio castellano del nostro paese. Oltre che a Sorrento, altre manifestazioni nella Regione Campania prevedono la visita a Benevento al castello di Montesarchio (BN), a Marzano Appio in Terra di lavoro al borgo fortificato di Terracorpo, nel Cilento ai castelli di Agropoli e di Castellabate. Sarà inoltre possibile visitare liberamente, sia sabato che domenica mattina, la prestigiosa sede dell’Istituto Italiano dei Castelli a Castel dell’Ovo, al cui interno è stato attivato un suggestivo percorso multimediale (con proiezioni video su Castel dell’Ovo e sugli altri castelli napoletani), in particolare nell’antica cisterna medievale. (Carlo Alfaro)