Un violento nubifragio si abbatte sul Sannio: donna viene colpita da un fulmine in casa

Il nubifragio ha colpito nuovamente la città di Benevento e diversi comuni limitrofi, apportando nuovi danni e bloccando la circolazione stradale. A San Marco dei Cavoti i Vigili del Fuoco tra i vari interventi fatti hanno dovuto spegnere un incendio che ha interessato una mansarda; infatti un fulmine ha colpito il tetto di una casa e la sua proprietaria che ha riportato qualche lieve ferita, ed è stata trasportata all’ospedale «Rummo»di Benevento per accertamenti. Disagi anche in altre aree del Fortore: nel comune di San Giorgio La Molara un autobus di linea, con a bordo studenti, è stato sorpreso da un improvviso nubifragio sulla provinciale 45, dove è rimasto bloccato per oltre due ore a causa del fango e dei detriti. Sono dovuti intervenire i carabinieri.