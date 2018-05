UN 2018 CON RAVELLO NEL MONDO, ALESSIO VLAD OMAGGIA WAGNER

Ravello, Costiera amalfitana . Una riflessione del noto giornalista Umberto Belpedio, che merita di essere ripresa.

“La cerimonia inaugurale del Ravello Festival e’ fissata per il 30 giugno. Omaggio a Wagner con un ricco programma imperniato su musica , danza e jazz con orchestre e con artisti di livello internazionale.

Ne ha parlato stamane ( 21 maggio , ndr ) a Uno Mattina, il musicologo Alessio Vlad, direttore artistico della sezione musica, cui va gran merito del successo delle ultime edizioni del Festival che richiama dall’Italia e dall’estero migliaia di turisti.

Il presidente della Fondazione Ravello, il filosofo Sebastiano Maffettone, che recentemente ha lasciato l’incarico di delegato alla cultura conferitogli dal presidente della Regione, De Luca, ha parlato del rapporto di Ravello con Wagner e con le altre rassegne wagneriane nel mondo e dell’impegno della Regione e degli altri enti come Comune e Provincia per mantenere ad alti livelli la rassegna ravellese, punto di riferimento dell’estate turistica e culturale della Campania.”

Alessio Vlad, che vive fra Positano in Costa d’ Amalfi e Roma, musicologo di fama internazionale, uno dei migliori “acquisti” della Fondazione Ravello per il Ravello Festival. Sul finire degli anni Settanta l’Ept di Salerno aveva nominato direttore artistico, l’indimenticabile Roman Vlad.