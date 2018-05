Ultimo minuto, il governo sembra ormai ad un passo

Secondo alcune indiscrezioni il nuovo governo sembrerebbe in procinto di nascere. L’incarico, in accordo tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le forze politiche Lega – M5S, verrà probabilmente riconsegnato al professore Giuseppe Conte.

Salvini rientra a Roma

Il segnale importante è quello del rientro del leader del Carroccio a Roma. Da pochissimo tempo l’annuncio: Salvini rientrerà nella capitale per poter seguire da vicino tutto l’iter per la formazione della nuova compagine governativa. Ha appena annullato tutti gli impegni elettorali che lo vedevano in Lombardia e, più precisamente, anche a Milano.

Sergio Mattarella, così, ha deciso di mettere in standby il governo Cottarelli che sarebbe subito pronto nel caso qualcosa non dovesse girare nel modo giusto. Intanto il professor Conte rinuncia ad andare a Firenze stamane, dove avrebbe dovuto tenere lezione, rimanendo a Roma per seguire anch’egli le vicende da vicino. L’avvocato difensore del popolo italiano, come recentemente proclamatosi, ribadisce la posizione europeista e che pertanto non ci sarà alcuna volontà di uscire dalla moneta unica. Tutto questo ovviamente ci fa pensare che la strada intrapresa sia quella giusta e che l’esecutivo possa realmente nascere a questo punto. Ne seguiremo con attenzione gli sviluppi.