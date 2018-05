Turista stuprata a Meta, interviste di “Chi l’ha visto?”: commenti che lasciano basiti. Non una bella figura per la Penisola Sorrentina.

Probabilmente non ha fatto una gran bella figura la Penisola sorrentina. Nella serata di ieri è infatti andata in onda la puntata della trasmissione “Chi l’ha visto?” durante la quale ci si è soffermati anche sulla tremenda vicenda della turista stuprata a Meta di Sorrento (leggi qui aggiornamenti). Una vicenda che sta facendo discutere in tutto il mondo e che ha portato il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, a chiedere i danni di immagine per quanto accaduto.

Durante la trasmissione, però, sono andate in onda alcune interviste dell’inviato Ercole Rocchetti direttamente da Sorrento. Molte persone, tristemente, si sono soffermate più su alcuni dettagli che in questo caso dovrebbero essere insignificanti che sulla gravità del fatto: “La verità sta sempre nel mezzo, è tutto da vedere”, ha commentato qualcuno, mentre altri riferendosi ai colpevoli “Non credo siano di Sorrento”. “Ci sarà un fondo di verità, ma bisogna indagare bene”, e ancora “Una cosa di due anni fa non può venire fuori adesso”. Frasi che lasciano riflettere…

Clicca qui per vedere il servizio completo (dal minuto 40).