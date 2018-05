Truffe da 40mila euro a correntisti di Poste Italiane: due persone di Napoli arrestate dalla polizia postale di Bologna al termine di complesse indagini

19/05/2018 – Attivavano conti presso banche emiliane dove depositavano vaglia postali “clonati” ad ignari correntisti sardi di Poste Italiane S.p.a. Le somme, accreditate, pur rimanendo materialmente nella disponibilita’ dei legittimi proprietari, venivano poi riciclate attraverso una serie di operazioni finanziarie virtuali verso altri strumenti, come carte ricaricabili, e portati all’incasso. Sono cosi’ ‘transitati’ 40 mila euro fino a che la truffa, anche grazie ai direttori di alcune filiali e agli uffici anti frode di Poste Italiane, e’ venuta alla luce. La polizia postale, al termine di complesse indagini, e’ riuscita a risalire ai truffatori, arrestando con l’accusa di riciclaggio due pregiudicati napoletani di 34 e 48 anni. L’ordinanza di custodia cautelare, richiesta dal pm Michele Martorelli, e’ stata firmata dal gip di Bologna Gianluca Petragni Gelosi. Gli arresti sono scattati nel centro di Napoli: uno degli arrestati, sospettato di casi analoghi in altre province italiane, era anche ricercato per rapina ed era da tempo irreperibile.

telecaprinews