“TrentolaDucenta nel cuore”, Roberta Pizzo svela: “Ho scelto Luigi Perfetto perché…”

TRENTOLA DUCENTA. Si avvicina il giorno dell’ufficializzazione delle liste a sostegno del candidato sindaco Luigi Perfetto e cominciano già a circolare i primi nomi.

Tra questi, spicca la candidatura di Roberta Pizzo, in prima linea nelle battaglie sociali. Ricordiamo, ad esempio, le manifestazioni contro il fenomeno della “Terra dei Fuochi”, opere di beneficenza con ricavato destinato a famiglie bisognose e promozione di congressi inerenti la violenza sulle donne e sui minori.

“Ho scelto di scendere in campo perché ritengo fondamentale rilanciare il ruolo della donna nella società contemporanea e riprendere fortemente l’attenzione riguardo alle tematiche ambientali che hanno tormentato e tormentano, tutt’oggi, il nostro territorio – dice la 28enne -.

Bisogna porre attenzione sui bisogni che palesano le mamme di Trentola Ducenta. Ci ritroviamo a fronteggiare casi di femminicidio, nonostante, su piano nazionale, il tema sia a dir poco rovente. Credo che questo sia dovuto alla mancanza di uno sportello reale di ascolto a sostegno di chi è vittima quotidiana di violenza – dice la trentolese -. E’ un problema da prevenire, sradicare alla radice. E’ per questo che è necessario fornire alle donne di questo paese un punto di riferimento dove avvalersi di professioniste attive nel ramo da diversi anni, fortificando gli uffici pertinenti e proponendo nuovi progetti migliorativi.

Penso sia doveroso redigere un nuovo piano per la raccolta differenziata da attuare diversamente di zona in zona. Ad esempio, bisogna facilitare la raccolta per gli abitanti dei condomini che non sono facilitati nell’opera a causa della mancanza di appositi contenitori presenti nelle aree comuni residenziali. Con il gruppo stiamo lavorando sulla creazione di un’isola ecologica, così da favorire una buona gestione della differenziata e, conseguentemente, ridurre i costi della TASI. Vogliamo maggiori controlli per le zone periferiche ad alto rischio sversamento e roghi tossici.

Luigi Perfetto – conclude – è una persona seria, onesta e preparata, adatta al ruolo di primo cittadino. E’, inoltre, molto sensibile rispetto allo sviluppo commerciale ed imprenditoriale della comunità di Trentola Ducenta, oltre che a sicurezza ed ambiente. Affronteremo questa battaglia con tutte le nostre forze perché crediamo fortemente nel cambiamento”.