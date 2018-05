Trasferta Foggia, prevendita al via: tifosi granata solo con TdT Salernitana, limitazioni per residenti in Campania

Al via la prevendita dei tagliandi per il settore ospiti della stadio Pino Zaccheria di Foggia in occasione della gara tra i satanelli e la Salernitana che si disputerà sabato 12 maggio alle ore 15:00. Trasferta consentita, come accennato dalla nostra redazione qualche giorno fa soltanto ai possessori di tessera del tifoso della Salernitana. Biglietti in vendita al prezzo di € 16,00 (più € 1,60 di diritto di prevendita) con possibilità di ridotto (Under 16, Donne, Over 65) al costo di € 12,00 più € 1,50 di diritto di prevendita. I rivenditori dove potersi assicurare il biglietto sono quelli del circuito di biglietteria BookingShow, a Salerno presso Fans Shop di Nasti Giuseppe, Via Torrione, 135 e Jland Travel di Genoveffa Giordano, Via Antonio Mazza, 22. La prevendita chiuderà alle 19:00 di venerdì 11 maggio. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso presso i botteghini dello stadio. Detto dell’obbligatorietà della TdT della Salernitana, c’è anche il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti in Campania nei settori dello Zaccheria diversi da quello ospiti. Notizia di servizio: in via Allende l’ufficio Tessera del Tifoso resterà chiuso nella giornata di domani. Lo ha comunicato nel tardo pomeriggio la Salernitana sul proprio sito internet ufficiale.