Quest’anno è ritornato all’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Tramonti, il progetto scolastico “Leggere che passione”, che coinvolge tutte le classi. Tutte le categorie, dai più piccoli, i pulcini, ai più grandi, sez. giovani, si sono dovuti cimentare nella ricerca e lo sviluppo di una tematica molto cara al territorio di Tramonti: il riciclo. Gli alunni hanno dovuto raccontare attraverso storie, esperienze, letture, ricerche come da ogni ‘cosa rinasca cosa’ e come, di conseguenza, sia importante selezionare i rifiuti affinché possano ritrovare nobiltà in una nuova vita.

La tematica trattata, si inserisce nella più ampia finalità formativa della tutela del proprio ambiente di vita, della sostenibità e del benessere del Pianeta. L’iniziativa, entrata nel vivo, con il Concorso e la valutazione degli elaborati prodotti dalle sezioni dell’Infanzia e dalle classi della Primaria e della Secondaria, che saranno sottoposti al giudizio della Commissione, che dovrà premiare le proposte più originali. Quest’anno non è mancata la bancarella dei libri, allestita e curata dagli alunni della Scuola Secondaria, che come da tradizione accompagna il Concorso.