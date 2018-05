La protesta creativa invade anche la Costiera Amalfitana. Questa mattina a Tramonti, sulla Sp1 Chiunzi-Ravello, di buon mattino è stata messa una pianta grassa per segnalare una grossa buca, che in località Cesarano da tempo stava facendo molti danni a veicoli. La denuncia è balzata sui social nell’arco della mattinata, tanto che ha richiamato all’attenzione gli operai dell’Arechi Service, la società in house della Provincia di Salerno, che intorno alle 12 e 30, hanno provveduto ad applicare un grosso rattoppo con dell’asfalto. L’Arechi Service stava facendo dei lavori sulla Sp2, la Tramonti-Maiori e stava operando sul tratto in cui è avvenuto l’incidente di Gaetano Amato, due settimane fa.

Questa ironica forma di protesta, che sta impazzando su tutte le stradi comunali e provinciali malmesse dello Stivale, arriva dal Regno Unito. Padre della “guerrilla gardening” è infatti il giardiniere londinese Steve Wheen, che qualche anno fa aveva richiamato l’attenzione di designer e fotografi per le sue singolari opere en plein air. Questa forma espressiva assume tuttavia un connotato di protesta grazie ad una giovane ciclista scozzese, Sara Griffin, che stufa di vedere incurate le strade della sua Edimburgo, ha iniziato a piantare volontariamente di fiori in tutte le buche: Sara con la sua azione ha fatto proseliti, costringendo il Comune di Edimburgo a sborsare circa un milione di sterline per il rifacimento delle strade segnalate con i fiori. Funzionerà questa protesta anche a Tramonti con la Provincia di Salerno?