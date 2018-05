Tramonti, pari con la Valentino Mazzola

Pari e partita equilibrata tra Tramonti e Valentino Mazzola al Nuovo Centro Sportivo di Casignano. L’ultima di campionato si conclude in tranquillità, con il Valentino Mazzola che ha raggiunto la salvezza, mentre il Tramonti deve giocare i playoff domenica prossima. I gialloverdi di Raffaele Apicella, a causa di assenze e squalifiche, ha affrontato la partita con gli uomini contati, mentre i granata erano al completo, per ricordare il proprio compagno di squadra Fabio Alfano, ricordato da tutti come “la tigre”, scomparso prematuramente quest’anno dopo aver combattuto una brutta malattia.

Dopo circa dieci minuti di studio, la Valentino Mazzola prova ad affondare i colpi con Festa e Minutolo, ma la palla va sempre alta. Il Tramonti reagisce con i suoi, cercando di accendere la partita, ma conclusioni di Lupo e Napodano finiscono a lato: tra i gialloverdi a metà del primo tempo si propone bene Imparato. Dopo un primo tempo a reti inviolate, i padroni di casa creano occasioni importanti con Romeo Alessandro e Apicella, ma quando non sprecano c’è D’Antuono a guardia dei pali a salvare la situazione. Il Tramonti man mano recuperando terreno, si porta in vantaggio al 69′ con un delizioso pallonetto di Napodano, che scavalca Mugnani fuori dall’area piccola. L’arsura si fa sentire con il passare dei minuti, cala il ritmo in campo, ma i granata anche per la maggior freschezza delle forze trovano il pari a cinque minuti dalla fine con Marco Romeo, con un tiro dal limite dell’area. Il punteggio della partita è ininfluente per la classifica, visto che i giochi per i playoff sono già fatti dal turno precedente: domenica 27 maggio, il Tramonti dovrà affrontare i neroverdi dello Sporting Audax al Rinaldo Settembrino, nella gara valida per la semifinale playoff.

Tabellino

Prima Categoria Campania – Girone F – 34 esima giornata

Nuovo Centro Sportivo “Federico Arcamone”, Casignano di Pellezzano (SA) – 20/05/2018, ore 10

VALENTINO MAZZOLA-S.C. ’85 TRAMONTI 1-1

Marcatori: 69′ Napodano, 85′ Romeo M.

VALENTINO MAZZOLA: Mugnani, Scannapieco (Autuori), Parisi, Pastore (Trivigno), Giordano (Turco), Falcone, Minutolo (D’Andrea), Festa, Romeo A., Apicella (Malamisura), Romeo M. (A disp:. De Simone) All:. Mariano Turco

TRAMONTI: D’Antuono, Amato A., D’Amato, Giordano Mor., Marigliano, Lupo, Campanile S., Giordano Mat., Arpino A., Imparato (60′ Buonocore G.), Napodano All:. Raffaele Apicella

Arbitro: Tedesco di Battipaglia

Note: mattinata calda e soleggiata, circa 20 spettatori