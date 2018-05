Da Tramonti a Minori, negli Orti Partecipati dove poter coltivare la felicità!

Come il sogno di Marcovaldo, nel libro di Italo Calvino, non ci si rassegna a vivere in una città assediata dal cemento, e molti di noi cercano dappertutto un ritaglio di natura, dove tornare a stare vicino alla terra.

In linea con le ultime tendenze in materia ambientale, al valore puramente estetico del giardino, oggi sempre più persone preferiscono il giardino eco-sostenibile, cioè quello che non “imita” la natura.

Seguendo questa nuova filosofia del paesaggio gli orti urbani, spesso considerati antiestetico retaggio “paesano”, acquisiscono una nuova luce.

Il numero delle persone motivate a coltivare un orto cresce sempre di più, coinvolgendo tutte le categorie sociali: giovani, donne, impiegati e professionisti oltre ai pensionati ed operai, fin’ora i soli fruitori di tali spazi verdi.

Coltivare gli orti in forma collettiva, come giardini comunitari “partecipati”, potrebbe riuscire anche a modificare una parte del paesaggio dei terrazzamenti abbandonati della costiera amalfitana.

Potrebbe rappresentare infatti una nuova strategia ambientale per il recupero del territorio, che ormai devastato o in abbandono, occorre provare a recuperare anche solo un pezzettino per volta.

Il fenomeno del ritorno alla terra di molti giovani del resto, è anche un chiaro indicatore di cambiamento, non solo degli stili di vita ma anche di una nuova consapevolezza sul prezioso patrimonio naturale e sulla tutela e rivitalizzazione di cui necessita.

Una lodevole iniziativa in tal senso è stata quella degli Orti Sociali, attuata nell’ambito del progetto denominato “Tutti Matti per l’Orto”, con Cava de’ Tirreni comune capofila ed in costiera i due comuni di Minori e Tramonti.

Degli spazi verdi furono assegnati già nel 1014, dietro richiesta da parte dei cittadini che intendevano coltivarli e gestirli.

L’iniziativa è stata nuovamente riconfermata quest’anno dal “Piano di Zona Ambito S3”, purtroppo ancora strettamente rivolta solo ad alcune categorie sociali.

In particolare nell’ambito delle iniziative volte all’aggregazione sociale a favore di cittadini anziani, diversamente abili e con disagio mentale, saranno assegnati degli “Orti Sociali”, previa richiesta da parte di queste categorie di cittadini che intendono coltivarli e gestirli.

I lotti di terreno destinati per gli orti, saranno assegnati ai residenti nei due Comuni della Costiera sopra indicati in appezzamenti di 50 e/o 100 mq.

L’assegnazione avviene previa partecipazione ad avviso pubblico bandito dal Comune

Beneficiario del finanziamento a valere sul P.O.R. FSE 2007-2013, rinnovato per la durata del

contratto di un anno per un massimo di quattro anni.

I comuni purtroppo non hanno in alcun modo perfezionato questa formula che non appare innovativa rispetto agli anni precedenti.

Nonostante vengano utilizzati fondi pubblici per le più inutili e svariate manifestazioni, ad oggi però per questi orti non si ancora aggiunto nulla di nuovo. Sarebbe stato utile infatti collocare almeno una casetta smontabile in legno, da adibire a deposito attrezzature e materiali di utilizzo ed al contempo anche punto di servizio e/o ristoro, nei pressi dei suddetti orti, così come non è stato affatto perfezionato il sistema di compostaggio dei rifiuti di lavorazione.

L’assegnazione del lotto è prevista mediante una graduatoria in base ai requisiti, fino ad esaurimento del loro numero complessivo.

I restanti partecipanti, inseriti in graduatoria, potranno usufruire dell’assegnazione a seguito di scorrimento della graduatoria stessa.