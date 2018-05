Tramonti, mezzi pesanti bloccano il traffico sulla provinciale per Maiori: si parla ancora di rattoppi?

Stamattina la strada provinciale Corbara-Tramonti-Maiori è stata nuovamente protagonista di un nuovo episodio. La fondamentale arteria che collega la Costiera Amalfitana è stata oggetto di un problemi alla viabilità: due autoarticolati, adibiti presumibilmente a trasporti speciali, che trasportavano materiale destinato ad un cantiere sulla Costiera, si sono trascinati dietro una lunga coda formata da veicoli ed autobus sulla Sp2, dopo aver creato un ingorgo sulla rotonda del Valico di Chiunzi. Gli autoarticolati in questione, con la loro larghezza occupavano anche l’altra parte della carreggiata, ostacolando la viabilità.

Questa strada in condizioni difficili, continua ad essere l’opzione alternativa ad una Statale Amalfitana, che con le vigenti ordinanze dell’Anas, permetterebbe a certe categorie di mezzi di percorrerla a senso unico da Sorrento/Positano. Intanto continuano a far discutere i provvedimenti tampone della Provincia di Salerno, con i rattoppi realizzati a macchia di leopardo: con le prime piogge, le buche rimaste irreparate sono già delle pozze. Intanto si attendono le toppe chilometriche della provincia, che come anticipato da Positanonews, prevedono lavori di ripristino del manto stradale “a tratti”, tra Campinola e Ponteprimario, con un primo lotto di 40mila euro. La cittadinanza intanto continua a lamentare scarse condizioni di sicurezza sulla tratta, soprattutto laddove non sono presenti parapetti e guardrail.