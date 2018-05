Tra sdegno e meraviglia, pubblichiamo queste incredibili immagini che ci ha inviato un nostro lettore. Una buca sulla strada provinciale tra Maiori e Tramonti, esattamente all’altezza della frazione Campinola, presenta al proprio interno un vero e proprio ecosistema vegetale, con tanto di radici in bella vista. Questo è lo stato dell’incuria della Sp2, con radiche nelle buche che possono estendersi e aggravare ancor più la situazione sulle nostre malmenate strade.

Ringrazio vivamente Danilo Amato per la segnalazione e per avermi inviato le foto.