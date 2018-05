Tramonti. Oggi 25 Maggio, presso l’istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, Lidia Mattei, referente per la scuola del coordinamento regionale Enpa e rappresentante della sezione Enpa Costa D’Amalfi, con Mara Esposito e la mascotte Zola (golden retriever), hanno concluso l’anno scolastico, premiando le classi prime della scuola secondaria, che hanno partecipato al progetto “Enpa per la scuola”, con elaborati riguardanti i problemi degli animali, come l’abbandono e il maltrattamento. Questi elaborati sono stati pubblicati nel giornalino scolastico. La premiazione si è svolta nel campetto di calcio della scuola alla presenza di professori e, come rappresentante d’Istituto, il Vice Preside e prof. Maurizio Salucci. I ragazzi che hanno partecipato al progetto hanno dimostrato sensibilità alle tematiche animaliste, sperando che, nel crescere, possano continuare ad essere portatori di esempi amorevoli verso tali problematiche, essendo loro il nostro futuro.