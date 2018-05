Tramonti-Chiunzi-Maiori: appaltati i lavori delle strade provinciali. Ennesimo annuncio?

La Provincia di Salerno a guida Giuseppe Canfora, fa sapere che partiranno dei lavori di sistemazione delle strade provinciali, con grande attenzione del settore viabilità per la parte nord della territorio di competenza. La salita e discesa del Valico di Chiunzi, nota come SP 2, fa parte di questo giro di lavori, ove per le strade che passano per i Comuni di Corbara, Sant’ Egidio del Monte Albino, Tramonti e Maiori, appaltati per la spesa di 80.000,00 euro.

Questi interventi di manutenzione delle strade interessano soprattutto l’Agro Nocerino Sarnese. I lavori in programma sono previsti infatti sulla SP 101 in Via Fiano nel Comune di Nocera Inferiore, dove è stata già eseguita la pulizia delle cunette laterali, la SP 384 (zona di uscita del casello autostradale Nocera/Pagani) oggetto di lavori di diserbo stradale, la SP 152 in Via Vetice del Comune di San Valentino Torio (ex SS 367 per Sarno e San Marzano sul Sarno), la SP 320 e sulla SP 249 (frazione Antessano di Baronissi) e la SP 437 a Castel San Giorgio.

Molteplici sono i proclami che si fanno ormai circa queste strade provinciali che versano in pessime condizioni: lo scetticismo generale conduce a pensare all’ennesima serie di annunci, che richiama all’attenzione molti comuni dell’Agro Nocerino che nel 2019 ritorneranno alle urne, compreso quello di residenza dell’attuale presidente della Provincia.