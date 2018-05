Tragedia a Tramonti 37enne di Maiori separata trovata morta da sola

Tragedia questa mattina a Tramonti in Costiera Amalfitana è stata trovata senza vita una donna di 37 anni originaria di Maiuri di viva da sola a Polvica i Carabinieri della stazione di Maiori è della compagnia di Amalfi sono intervenuti il medico del 118 non ha potuto far altro che accertare il decesso la donna aveva vicino una siringa al momento si aspetta la decisione la Procura della Repubblica di Salerno allertata sul fatto