Tragedia sul lavoro a Lettere, muore a 21 anni Luigi Chierchia.

Un giovane di 21 anni di Lettere è morto schiacciato da una lastra di marmo mentre lavorava nel locale cimitero. La vittima si chiamava Luigi ed era originario della frazione di Orsano, Il giovane ieri pomeriggio è arrivato in condizioni gravissime all’ospedale San Leonardo di Castellammare ed è deceduto qualche minuto dopo l’arrivo al nosocomio stabiese. Luigi era molto conosciuto nel piccolo paese dei Monti Lattari per la sua passione per la musica e i motori. Sulle cause dell’incidente è stata aperta un’inchiesta dai carabinieri della locale stazione che su disposizione del magistrato di turno della Procura di Torre Annunziata hanno disposto il sequestro della salma e dell’area cimiteriale.