Tragedia sfiorata ad Eboli. Crolla il solaio di una scuola, quattro bambini in ospedale

Paura questa mattina ad Eboli per l’improvviso crollo del solaio in una classe della scuola “V. Giudice” a Piazza della Repubblica. Quattro bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Al momento del cedimento nell’aula erano presenti circa 20 bambini e poteva essere una vera tragedia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, dove aver effettuato un sopralluogo, hanno deciso di far sgomberare immediatamente il piano terra dell’edificio trasferendo le classi al piano superiore. Molti genitori si sono detti infuriati ed indignati per essere stati avvisati di quanto accaduto attraverso i gruppi di whatsapp invece che direttamente dalla scuola ed hanno raggiunto la scuola per prelevare i propri figli in attesa del sopralluogo dei tecnici del Comune e della Protezione Civile per valutare le condizioni dello stabile e l’eventuale evacuazione delle altre classi.