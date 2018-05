Tragedia a Melito di Napoli, un uomo accoltella la moglie alla testa dopo una lite scoppiata per futili motivi.

14/05/2018 – Dramma questa mattina a Melito, in vico Rossi, a pochi metri dalla piazza centrale, dove un uomo, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi avrebbe accoltellato la moglie alla testa. Sul posto è giunto il personale del 118 per prestare soccorso alla donna. Si tratta di una coppia di extracomunitari. La donna, colpita con diversi fendenti, è stata soccorsa dal personale del 118 e condotta all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Sul posto sono subito giunti anche i carabinieri della locale tenenza, guidati dal tenente Iodice e coordinati dalla Compagnia di Marano. L’uomo era già andato via ed i militari dell’Arma hanno subito avviato le ricerche per rintracciarlo mentre sono in corso i rilievi nell’abitazione. La vittima è stata sottoposta alle cure dei medici e non sono ancora note con precisione le sue condizioni di salute.

