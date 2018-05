Traffico e pioggia da Minori verso Amalfi

Buongiorno con la pioggia e il traffico in Costiera amalfitana . Da più di mezzora la SS 163, in località Minori direzione Amalfi, risulta bloccata a causa di un autobus, con lunghezza superiore ai 12 metri, di un’autorimessa di Scala. Caos in particolare anche fra Atrani e Castiglione di Ravello nei due sensi.

Il veicolo transitava in senso vietato alla circolazione, causando così disagi alla viabilità.