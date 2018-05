Traffico in Costiera amalfitana. Di Martino sindaco di Praiano “Via le auto dalla 163, Soprintendenza rigida coi parcheggi”

Incontro in Prefettura a Salerno con i sindaci della Costiera amalfitana , domani a Napoli in Regione Campania per incentivare gli ausiliari del traffico e per passi avanti per gli interventi strutturali , i famosi by pass a Positano e Praiano e le gallerie Circumvallazione di Amalfi e Minori – Maiori.

La questione delicata relativa alla #mobilità in #Costiera Amalfitana continua a tenere banco, soprattutto in vista dei caldi week end estivi. “È arrivato il momento di interventi strutturali per trovare una soluzione condivisa con tutte le realtà del territorio” – Questa la proposta del presidente della Conferenza dei Sindaci, il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino.

Su alcuni tipi di interventi, come i parcheggi, in particolare a Praiano quello che si stava realizzando con la Gemar di Piano di Sorrento , poi fermati, sembra con un intervento del WWF , dalla Soprintendenza, vi è anche una contestazione del sindaco.

Giovanni di Martino sottolinea come la S.S. 163 sarebbe diventata un parcheggio e bisogna togliere le auto dalla strada, per far questo servirebbero parcheggi, alla cui realizzazione la Soprintendenza ha una interpretazione troppo “rigida”

Intanto quando vi è il divieto dei bus turistici, nei fine settimana, il traffico è maggiormente scorrevole. Occorrerebbe intervenire anche contro le tante deroghe date a gogò , togliere completamente le deroghe a tutti , e vietare totalmente gli autobus oltre gli 8 metri.