Tigabelas, una pizza in riva al mare. Un’esperienza da gourmet ora anche con l’area self

Più che una pizza una esperienza da Gourmet quella fatta con Rosario Aiello. Un’esperienza di successo tanto da far ritornare da Manchster Nello Ferraro, altro bravissimo pizzaiolo, che tornerà qui. Silvia Celentano, Rosaria De Simone , personale tutto vicano. L’aiuto chef Antonietta Arpina con crocchè eccezionali come quelli di casa. Il vulcanico patron di casa Giancarlo Gargiulo, poliedrico ed eclettico nelle sue attività anche sociali, come l’impegno per la Madonna di Massaquano per la quale raccoglie i petali di rose con gli amici, la sa lunga e si vede , organizza al meglio ogni cosa.

Parliamo di Tigabelas a due passi dal porticciolo di Seiano Vico Equense, la location è davvero uno spettacolo, la struttura si distingue per l’arredo con piante decorative e strutture eleganti e luminose in legno , una grande scoperta, la pizza magnifica con prodotti di prima qualità e personale gentile disponibile a tutte le esigenze dei commensali. Noi abbiamo assaggiato una pizza con rugola, noci e crema di zucca, eccezionale. Ottima anche una buonissima pizza per celiaci, super gli antipasti di friggitoria crocchè e polpette di melanzane. Da stasera ci sarà una grande novità, l’accessibilità su una nuova pedana sul mare un’area self dove si potrà mangiare la pizza con una splendida vista sul Golfo di Napoli e il Vesuvio. Il venerdì intrattenimento con Roberta d’ Esposito di Mamme al Centro Entrateinment, leader nell’animazione per grandi e piccini. Qui trovate anche gli eccezionali e rari pomodori DAMA della Reggia del Quisisana ai piedi del Vesuvio.