Svolta nel processo Cinque-Sal De Riso: in ottobre saranno risentiti tutti i testimoni

Si è tenuta questa mattina, al Tribunale di Salerno, l’udienza del processo che vede come protagonisti il direttore di PositanoNews Michele Cinque e Slavatore De Riso, noto pasticciere. Dopo sette anni di processo il giudice ha accolto pienamente le richieste avanzate dall’Avvocato Luigi Alfano, difensore del del direttore di PositanoNews. In particolare la difesa ha rinunciato alla testimonianza di un teste (impossibilitato a rendere testimonianza per motivi di salute) che poteva apportare un contributo importante alla difesa, lasciandone soltanto uno.

Si tratta di un processo che dura da ben sette anni: un vero e proprio calvario per Michele Cinque, che si ritrova a dover fronteggiare ingiustamente un processo in cui viene accusato dal noto pasticciere S. De Riso di averlo chiamato in causa in un articolo (nel quale in realtà non c’è nessun elemento che facesse riferimento a lui) . L’Avvocato Luigi Alfano, noto penalista sorrentino, è riuscito brillantemente a dare un punto di svolta notevole al processo: il primo ottobre difatti saranno citati di nuovo tutti i testimoni e in questa nuova citazione sarà ascoltato di nuovo anche Salvatore De Riso, che dovrà fronteggiare l’Avvocato Alfano in contraddittorio.