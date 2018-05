Sul profumato Sentiero dei limoni della costiera amalfitana, l’antica strada fra Maiori e Minori salvata dall’oblio

Una suggestiva passeggiata vista mare sotto un tetto di limoni. Il Sentiero dei limoni è uno dei pochi rimasti intatti lungo la costiera amalfitana. «Un sito dove la storia si confonde con la bellezza, dove anche le pietre sembrano parlarci dei sacrifici di intere generazioni che hanno plasmato il territorio costa d’Amalfi rendendolo unico», afferma Michele Ruocco.

Ma non è un caso se questa passeggiata rientra di diritto fra i sentieri più spettacolari da fare a piedi in Italia. Prima di tutto per l’incredibile panorama. Poi per la lunga storia che custodisce, essendo un tempo una delle poche strade percorribili per andare da Maiori a Minori.

La strada è un continuo saliscendi, fatto di scalini, terrazze, punti panoramici ma soprattuto di pergolati carichi di limone sfusato amalfitano. Si parte da piazza Milo di Maiori, accanto alla Collegiata di Santa Maria a Mare, e si inerpica per il costone montuoso verso Minori. Una strada antica, un tempo utilizzata proprio dai contadini per trasportare i limoni.

Ci sono diversi percorsi: per quello breve bastano 60 minuti, ma la sua massima estensione è di nove chilometri e per percorrerla ci vanno circa cinque ore, attraverso giardini e limoneti. Da non perdere il borgo di Torre incastonato nella collina e il belvedere della mortella (il mirto, diffusissimo nella zona), da cui si vedono anche Ravello, Amalfi e Atrani.

«Questa iniziativa è frutto del grande amore degli abitanti di Torre di Minori che hanno voluto e lottato perché tutto questo non andasse perduto e che possa avere nuova vita e speranza», conclude Ruocco, che da anni si impegna in prima persona per la promozione del sentiero, per salvarlo dall’oblio e riportarlo all’antico splendore.