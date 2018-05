Meta Sorrento. Grande successo della Bella iniziativa del consigliere delegato dell’amministrazione Tito Roberto Porzio Il CONI organizza, in collaborazione con MIUR, il CIP, la città metropolitana di Napoli e con le associazioni locali, il progetto “Sport in Tour 2018” c con la realizzazione di un villaggio sportivo composto da numerose attività motorie senza barriere architettoniche con il coinvolgimento di bambini, adolescenti e giovani delle scuole di Torre Annunziata e comuni limitrofi, protagonisti delle varie discipline, elencate a seguire:

Arti marziali

Pallamano

Tennis tavolo

Subbuteo

Pesistica

Rugbytots

avviamento al calcio

Tiro a segno

Danza

Surf

Sitting volley