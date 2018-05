Stalking: 445 telefonate nei confronti di una ex collega di lavoro, arrestato

25/05/2018 – Un marocchino di 41 anni con regolare permesso di soggiorno è stato arrestato per atti persecutori e minacce nei confronti di una ex collega di lavoro. In più occasioni, lo scorso gennaio, l’uomo, che per un periodo aveva lavorato con la vittima nel ristorante di proprietà del compagno di questa, ha minacciato la donna telefonicamente e sul luogo di lavoro. In alcuni casi, anche alla presenza del figlio di sei anni. Da dicembre all’inizio di febbraio, la donna ha ricevuto 445 chiamate da parte del suo persecutore. Le indagini sono partite quando la vittima si è rivolta al Nucleo Tutela Donne e Minori denunciando gli atti persecutori e le minacce. Tra queste, alcune gravi come quando il marocchino si è presentato fuori dal ristorante simulando gesti minacciosi quali il taglio della gola. Gli agenti hanno raccolto tutte le prove a carico dell’uomo, rintracciato lo scorso 13 maggio, in piazzale Loreto, e portato a San Vittore.