Spiaggia fiordo di furore una discarica l’appello di una mamma “E’ un’enorme disagio che sto vivendo”

Riceviamo e pubblichiamo

Ci scrive una mamma disperata, “Non voglio lasciare i miei figli giocare in spiaggia” ecco cosa ci dice,

“Io vivo a pochi passi dalla Spiaggia del Fiordo di Furore in Costiera Amalfitana, che ormai è diventata una discarica” e le foto che ci manda in allegato.

“Purtroppo sono costretta a non far scendere i miei figli in spiaggia, e quantomeno neanche io, vorrei che si risolvesse questa situazione, non solo per me ma anche per i turisti che verranno troveranno tutta questa sporcizia.”

L’ultimo appello della madre ” Vo rrei che qualcuno facesse qualcosa, vorrei segnalare questo enorme disagio che sto vivendo”

Speriamo che la situazioni si risolvi, e che pubblicando questo appello qualcuno si interesserà alla vicenda, portando la spiaggia di nuovo pulita ed in sicurezza.