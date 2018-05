Sorrento. In Via degli Aranci un laboratorio mobile dell’Arpac per rilevare lo smog

Da oggi un laboratorio mobile dell’Arpac, l’Agenzia regionale di protezione ambientale della Campania, stazionerà per circa un mese in via degli Aranci, a Sorrento, per svolgere un’indagine sulla qualità dell’aria. L’iniziativa è svolta in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento. Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo spiega che “Si tratta di un’attività che abbiano messo in campo in collaborazione con l’Arpac, la quale ha provveduto ad inserirla nel proprio programma di prevenzione a livello istituzionale. I rilevamenti saranno effettuati 24 ore su 24 e saranno presi in esame non solo lo smog prodotto dai gas di scarico delle auto e dei veicoli a due ruote, ma anche l’inquinamento prodotto in atmosfera da altri agenti di natura sia domestica che derivanti da attività commerciali”. Sulla questione interviene anche il consigliere comunale Luigi Di Prisco: “Dopo tempo e tanto impegno siamo giunti all’istallazione del laboratorio mobile Arpac anche a Sorrento. Preciso che l’unico rilevatore certificato Arpac per questo tipo di controlli è il laboratorio mobile che da oggi è in servizio a Sorrento e pertanto i dati ottenuti successivamente saranno certificati da dall’Arpac. L’installazione di questo laboratorio per effettuare le rilevazioni non è altro che un punto di partenza. Successivamente, a dati acquisiti, si valuterà la possibilità di posizionare la struttura anche in altri punti della città”.