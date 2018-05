Sorrento, travolto palo dell’illuminazione, sfiorata tragedia sul Corso Italia.

Sorrento – Si sono svegliati con un forte rumore gli abitanti del Largo Papa Beato Giovanni Paolo II, un tratto del Corso Italia ultimamente interessato dai tanto discussi lavori di restyling. Intorno alle 06, 30 di questa mattina,uno dei pali che costituiscono il nuovo impianto di illuminazione è stato travolto da un mezzo di locomozione , di cui al momento si ignorano i dati e le caratteristiche. Poiché, secondo le prime indiscrezioni, il veicolo dopo l’accaduto avrebbe lasciato la zona. Senz’altro,visto il danno, si dovrebbe trattare di un autoveicolo di grosse dimensioni, che a quell’ ora transitava lungo il Corso Italia. Un tratto di strada che come è noto, escluso i mezzi della raccolta rifiuti, non è al momento percorribile neanche durante le ore notturne. Non è da escludere che tale episodio contribuirà ad incrementare le mai sopite polemiche circa il progetto ed i lavori di restyling. Infatti in molti hanno trovato alquanto singolare che un palo di tali dimensioni , circa una decina di metri, a causa di un urto ,che senz’altro visto il luogo potremmo descrivere di lieve entità, sia stramazzato al suolo. A giudicare dall’ora mattutina, è stato soltanto una vera fortuna che l’episodio non si sia poi rivelato una tragedia. In quanto la strada, che di solito affollata durante la giornata , si presentava totalmente deserta. Come noto i lavori relativi all’impianto di illuminazione alla nuova opera ,per rendere simmetrica la zona pedonale, hanno interessato soltanto lo spostamento dei lampioni che da decenni costituivano il vecchio impianto. Ora bisognerebbe esaminare come tale operazione è stata eseguita, e quale materiale è stato usato per impiantare sulla nuova pavimentazione gli stessi pali. Dato che molto facilmente, da quanto evidenziato, potrebbero stramazzare al suolo con tutte le relative ed inagurabili conseguenze. Probabilmente con la presenza dei marciapiedi, come prevedeva il progetto esecutivo, anche episodi del genere potrebbero essere evitati. 25 maggio 2018 – salvatorecaccaviello.